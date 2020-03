«Troppa gente»: Avigliana chiude la passerella sul lago Grande

Mercoledì il sindaco di Avigliana, Andrea Archinà, ha dato ordine di chiudere la passerella lungo il lago Grande. Un ulteriore provvedimento restrittivo per dissuadere inutili frequentazioni di quella zona, che di questo tempi regala un’immagine di quiete e serenità. Così il sindaco dopo il provvedimento: «Una decisione non improvvisa, ma maturata negli ultimi dieci giorni. Già quasi due settimane, fa, con quell’assalto di domenica 8 marzo al lago Grande con un vero e proprio boom di visitatori, eravamo entrati in un regime di osservazione speciale del lago, un luogo di relax e anche di sport che piace a molti aviglianesi e non solo. Lo scorso weekend il meteo era brutto e ha frenato coloro che avevano intenzione di andare a passeggiare o a fare sport. Martedì, con il ritorno del bel tempo, abbiano avuto un incremento di segnalazioni di assembramenti di persone e per questo abbiamo deciso di bloccare l’accesso alla passerella».

Un veto senza indugi, dunque: «Siamo consapevoli che l’attività fisica sia utile per prevenire l’emergenza di uno stress da isolamento domestico delle persone. Ma prima viene il discorso di sicurezza e di salute. Chi vuole camminare sa che ci sono sentieri tutto intorno alla città, alcuni anche molto belli». Poi alcune considerazioni sul futuro delle attività sul lago Grande e sul rilancio post-coronavirus: «Prima di un ritorno alla normalità credo che ci vorranno mesi, anche perché il rischio contagio potrebbe rimanere più a lungo del previsto. La nostra politica sul lago Grande va avanti comunque. La nuova area camper stava rodando bene. Sul fronte parcheggi stiamo studiando il modo migliore per indirizzare il pubblico verso il parcheggio dei campi sportivi, che spesso rimane vuoto, eppure dista solo poche centinaia di metri. Abbiamo anche programmato un restyling del sito turistico per predisporre servizi adeguati ai turisti e ai frequentatori. La nostra speranza è che questo blocco riporti l’attenzione degli italiani sui siti a loro più vicini e che tornino a frequentarli. Questo vale per le grandi città come per Avigliana e i suoi laghi».

Ugo Splendore

su Luna Nuova di venerdì 20 marzo 2020