Ad Avigliana il primo guarito da Coronavirus, ancora 6 i positivi

Una buona notizia arriva da Avigliana, che conta il primo guarito dal Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Archinà, in un comunicato stampa diffuso poco fa in cui annuncia anche che in riva ai laghi «la situazione risulta al momento stazionaria, anche rispetto al numero di contagi. Possiamo dare finalmente la buona notizia del primo guarito, ma il rischio che le cose possano peggiorare seriamente è dietro l'angolo e non possiamo sottovalutare questa ipotesi. Al momento sul territorio sono 6 le persone positive, 3 ospedalizzate e 3 in isolamento domiciliare. Sono invece 5 le persone in isolamento fiduciario a scopo precauzionale».

Il problema, sottolinea il sindaco, è che «molti cittadini continuano a non capire che tutto dipende dai nostri atteggiamenti: #restareacasa non significa soltanto rispettare le limitazioni sulle uscite all'aria aperta, ma anche evitare il più possibile i contatti con altre persone. Niente visite tra vicini di casa, parenti e amici o cene di condominio, chiunque può essere veicolo di contagio: soprattutto chi è asintomatico e non sa di esserlo, può esserne portatore. Mi rendo conto sia un sacrificio difficile da sopportare per un modello di società come il nostro, e non sottovalutiamo neppure i possibili risvolti psicologici negativi di un prolungato confinamento in casa. Questo periodo rischia però di allungarsi ancora di più se non continueremo tutti a osservare responsabilmente le restrizioni imposte e ciò vale indipendentemente dal rischio di subire i maggiori controlli invocati da più parti. Non siamo ancora giunti a un livello soddisfacente di riduzione del rischio e, infatti, a limitare ulteriormente i comportamenti consentiti, ci ha nuovamente pensato il Ministero della Salute con l'ordinanza emanata nella tarda serata di ieri».

In base all'ordinanza del ministero della salute, è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Ad Avigliana, inoltre, è chiusa la passeggiata sul lungolago del lago Grande e da ieri anche l'area del Castello: su entrambi i luoghi è attiva la sorveglianza. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Si può invece fare individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. L'ordinanza completa è disponibile al seguente link: http://avigliananotizie.it/wp-content/uploads/2020/03/ordinanza_ministero_salute.pdf. Per quanto concerne la raccolta rifiuti, in virtù di una nuova nota della Regione Piemonte del 19 marzo, a partire da oggi anche l'ecocentro di Avigliana, come quelli degli altri comuni, resterà chiuso. Per consentire ai professionisti (utenze non domestiche) che hanno comunque bisogno di conferire rifiuti, rimarrà aperto soltanto l'ecocentro di Almese, al quale possono essere portati anche gli sfalci delle potature. Acsel, al momento, manterrà quindi la raccolta domiciliare degli ingombranti e della frazione verde. Qui le nuove indicazioni per la raccolta: http://avigliananotizie.it/covid-19-e-raccolta-rifiuti/.

Capitolo servizi postali. Poste Italiane provvederà presto a una razionalizzazione degli uffici postali su tutto il territorio nazionale, rimodulando i giorni e gli orari di accesso. Gli uffici di Avigliana saranno aperti tre giorni a settimana con orario 8,20-13,35. Il decreto "Cura Italia" ha prorogato fino al 20 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza. Sospese le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, nonché il pagamento dei termini per il pagamento in misura ridotta delle infrazioni al Codice della strada. In merito alle Casa della Salute, su decisione dell'Asl To3 sono stati temporaneamente sospesi i servizi medici presso quella di Avigliana. Vengono mantenuti i servizi infermieristici di prossimità per la popolazione fragile, inclusi gli interventi domiciliari e le medicazioni non differibili da eseguirsi ambulatorialmente dopo idoneo triage di ingresso. Viene confermato il servizio notturno e festivo di guardia medica con l'ipotesi, al momento allo studio, di un'estensione anche alle ore diurne.

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, la raccomandazione del Comune di Avigliana ai cittadini è di uscire il meno possibile e di programmare non più di una spesa per settimana. «Abbiamo infatti ricevuto segnalazioni di persone che pur di uscire di casa acquistano beni di prima necessità un po' alla volta - sottolinea Archinà - In questo modo il commercio non lo chiudono soltanto le ordinanze, ma rischiano di farlo chiudere coloro che non rispettano le restrizioni». Su mercati e cimiteri, i sindaci dell'Unione montana Valle Susa hanno confermato la decisione di tenere i mercati aperti per evitare ulteriori assembramenti presso i centri commerciali per l'approvvigionamento principalmente di frutta e verdura: il giovedì ad Avigliana in piazza del Popolo ci saranno quindi i banchi degli alimentari con tutto il rispetto delle distanze e dei dispositivi di protezione. Anche i cimiteri restano aperti su tutto il territorio. Quanto ai controlli, la polizia municipale, la protezione civile di Avigliana e il comando dei carabinieri hanno aumentato nelle ultime ore il numero dei controlli sul rispetto delle ordinanze emanate.