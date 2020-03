L'Unione montana: «Mercati e cimiteri aperti, ma state a casa»

Mercati aperti, naturalmente solo per i banchi di generi alimentari, cimiteri aperti, ma un invito pressante a tutti: «Restate a casa». L’Unione montana Valle Susa continua la sua piena operatività in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus, intensificando la rete dei sindaci dei 22 comuni della bassa valle e della val Cenischia per affrontare la situazione nel modo più coordinato e condiviso possibile. Un’azione indispensabile per evitare confusione nella popolazione toccata dalle disposizioni relative all’imperativo del “restate a casa ed evitate i contatti”.

È di ieri sera il nuovo inasprimento delle misure di contenimento del contagio, in base all’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza. Anche in bassa valle e in val Cenischia si è quindi dato applicazione alle ultime norme, ma i sindaci hanno condiviso alcune azioni comuni che il presidente dell’Unione montana, Pacifico Banchieri, va a riassumere: «Dopo l’uscita dell’ordinanza del ministro Speranza, tramite il canale di whatsapp che ci siamo dati per le comunicazioni tra sindaci, al fine ovviamente di evitare riunioni e incontri, abbiamo concordato alcune azioni da applicare già dalla giornata di oggi sul territorio dei nostri comuni. Innanzitutto anche da noi resteranno chiusi i parchi, i giardini pubblici ed i parchi giochi, oltre alle piastre polivalenti. Abbiamo poi concordato di mantenere aperti i mercati di generi alimentari, con tutto il rispetto delle distanze e dei dispositivi di protezione, per evitare ulteriori assembramenti presso i centri commerciali per l’approvvigionamento principalmente di frutta e verdura. Al momento abbiamo invece deciso di non procedere con la chiusura dei cimiteri».

Restano ovviamente esecutive tutte le disposizioni contenute nel decreto, come la limitazione dell’attività motoria in prossimità dell’abitazione, la chiusura dei bar anche nelle aree di servizio e soprattutto lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale. «Anche come sindaci della valle di Susa - conclude il presidente Banchieri - rinnoviamo il concetto di restare a casa ed evitare i contatti, che è l’unica misura per superare l’emergenza tutti assieme nel periodo più breve possibile. Anche da parte nostra arriva il grazie a tutti gli operatori sanitari e a quanti in questi giorni difficili stanno lavorando ai servizi indispensabili per far funzionare il sistema Italia, oltre ad un grazie a tutto il mondo del volontariato che è in prima fila come sempre nelle emergenze».