Villarfocchiardo, sfidarsi on-line con il Raschiatutto

Villarfocchiardo, o meglio la sua polisportiva Attilio Rocci, lancia la sfida al virus e alla quarantena a cui siamo obbligati proponendo una versione on-line del gioco che solitamente rappresentava una delle più seguite attrazioni delle Sere d'estate, il "Raschiatutto". Le squadre devono essere composte da 10 concorrenti: tre uomini, tre donne e quattro ragazzi nella fascia 8-14 anni. L'appuntamento è per venerdì 27 marzo alle 21. Ci si può collegare attreverso pc, tablet o smartphone, la polisportiva garantirà il supporto tecnico. Il gioco sarà guidato dal presentatore Paolo Pagliarello e un Signor No ne garantirà il regolare svolgimento. Iscrizioni aperte fino al 25 marzo. Per info pagina facebook Polisportiva Attilio Rocci Villar Focchiardo.