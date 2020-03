Bussoleno-Caselette: confermato il mercato del lunedì

Domani sia a Bussoleno, sia a Caselette si svolgerà regolarmente il tradizionale mercato del lunedì mattina, attenendosi a quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto numero 34 della Regione Piemonte. Verranno adottati tutti i necessari accorgimenti in più per garantire il distanziamento tra le persone ed evitare gli assembramenti. «Già la scorsa settimana erano presenti solo i banchi di prodotti alimentari opportunamente distanziati - spiega la sindaca di Bussoleno, Bruna Consolini - Ora verranno distanziati un po' di più e verrà collocato un transennamento con una postazione per l'ingresso e una per l'uscita, in modo da garantire l'accesso scaglionato. Ci saranno la polizia municipale e i volontari della protezione civile per garantirne un funzionamento efficace e sicuro». Anche a Caselette, spiega il sindaco Pacifico Banchieri, il mercato si terrà «con applicazione di quanto previsto dall'ordinanza vigente, ovvero distanziando i banchi, contingentando come da prescrizioni il flusso della clientela, e con la sorveglianza del vigile».