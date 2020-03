Acsel e Covid-19: un'assicurazione per i lavoratori della raccolta rifiuti

Acsel, l'azienda consortile che gestisce la raccolta rifiuti in valle di Susa, ha stipulato un'assicurazione a favore dei propri dipendenti nella sfortunata eventualità che qualcuno di essi venga colpito dal contagio da Coronavirus e richieda il ricovero in ospedale. Lo hanno comunicato il presidente Alessio Ciacci, il direttore generale Marco Avondetto e la consigliera di amministrazione Carla Mattioli nella lettera che l'azienda ha inviato in questi giorni ai suoi lavoratori. Lettera in cui i vertici di Acsel esprimono il loro sentito ringraziamento ai dipendenti, facendo proprie le parole del ministro dell'ambiente Sergio Costa: «Ai lavoratori che operano nel settore dei rifiuti, servizio di pubblica utilità indispensabile per il Paese, va il mio ringraziamento sincero. Dico grazie a tutti gli attori della gestione ambientale per la loro professionalità e abnegazione. A loro deve andare la gratitudine di tutti i cittadini, così come a tutti coloro, e sono tanti, che in questa emergenza sanitaria aiutano il Paese ad andare avanti». «È grazie, infatti, al vostro impegno nel lavoro quotidiano - aggiungono Ciacci, Avondetto e la Mattioli - che riusciamo ad evitare un'ulteriore emergenza, quella della raccolta rifiuti, alla già difficilissima situazione delle nostre comunità. Temiamo che questa emergenza non si esaurisca in un breve lasso di tempo ma abbiamo la certezza di poter contare sulla vostra capacità nel saper affrontare e superare le difficoltà».