Almese: la quarantena non ferma la creatività dei giovani

È dura fermare la creatività degli almesini, persino per il Coronavirus. Alcune realtà del territorio sono infatti riuscite a fare di necessità virtù adattandosi alla nuova normativa emanata il 22 marzo dal presidente del Consiglio Conte: si tratta di due spazi dedicati ai giovani, e non solo, che in questo periodo di quarantena stanno organizzando momenti di intrattenimento e riflessione attraverso lo schermo. Uno è il progetto per adolescenti “Una sera Al-mese”, che sta proseguendo in una nuova forma "a distanza": venerdì 20 marzo i ragazzi e gli educatori Monica Montabone e Massimo Pozzi si sono “incontrati” on-line per una serata animata da video e quiz, che ha visto anche la partecipazione del gruppo dell’oratorio di Almese “Quelli che ci manca un venerdì”. Per maggiori informazioni sull’iniziativa o per partecipare ai prossimi appuntamenti è possibile contattare telefonicamente o via whatsapp gli educatori Monica Montabone e Massimo Pozzi ai numeri 340/ 3314912 e 333/ 4595146.

Sullo stesso fil rouge anche la "Piccola Scuola Popolare di Teatro Valsusa", che ha deciso di reagire all'emergenza sanitaria dando vita a "Covid Radio Bunker", un progetto radiofonico che ha l’obiettivo di intrattenere i propri ascoltatori per tutta la durata della quarantena. Gli appuntamenti quotidiani, che si appoggiano alla piattaforma youtube (canale: https://bit.ly/2UswN2Y) in modo da poter raggiungere velocemente chiunque senza particolari difficoltà, sono curati dagli allievi della "Piccola Scuola Popolare di Teatro", supervisionati e coordinati da Alessandro Tessitore. Tutti possono partecipare al progetto, basterà inviare una mail all'indirizzo info@piccolascuoladiteatro.it con un testo, un messaggio vocale, musiche (non coperte da copyright), poesie e altro materiale che si vorrebbe condividere. Per maggiori informazioni www.piccolascuoladiteatro.it.