Coazze, Aib e protezione civile non assicurati: la sanificazione la fanno sindaco e consiglieri

Anche in paese ci si muove per la sanificazione delle aree pubbliche. Ci hanno pensato direttamente il sindaco Paolo Allais, il vice Pierluigi Dovis e il consigliere delegato Alessandro Oliva, già sabato scorso.

«Ci siamo attivati in ottemperanza alle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza Covid-19 con una un’azione di sanificazione straordinaria del territorio comunale - spiega Allais - Sabato pomeriggio è stato effettuato il primo intervento di disinfestazione dei luoghi maggiormente sensibili e frequentati. Ci siamo attivati in prima persona certamente non per esibizionismo, ma per evidenziare una procedura che mi ha francamente lasciato allibito: venerdì scorso durante la riunione del Coc (Centro operativo comunale) relativa alle operazioni da svolgersi ho richiesto ad Aib ed alla protezione civile, che già stanno facendo un grande lavoro di consegne a domicilio per anziani e bisognosi, l'utilizzo di volontari per eseguirla, mi sono sentito rispondere da ambedue i gruppi, dopo un consulto con i loro superiori, che la loro formazione, l'assicurazione e quant'altro, non comprendeva quel tipo di servizio, e vi posso garantire che me lo dicevano con sommo dispiacere quasi vergognandosi di non poterlo fare. I gruppi di volontariato sono sempre stati una grande risorsa per il nostro paese, forse qualcosa ci è sfuggito di mano».

I volontari di protezione civile e Aib sono comunque un valido aiuto alla popolazione, soprattutto in questa pandemia da coronavirus. La sanificazione è stata possibile anche grazie al fatto che da una ditta che commercializza prodotti per sanificazioni, il cui titolare risiedendo in paese, ha donato al Comune il materiale disinfettante.