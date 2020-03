Giaveno, la solidarietà degli amici russi alla Città

Una storia di grande d’amore per il nostro paese, per il paese più bello del mondo, fra arte, architettura, letteratura, paesaggio, cucina. È quella di Liubov e Sergey, i due turisti russi legati da stima e affetto a Giaveno che nei giorni scorsi con un messaggio a Alessandra Maritano, impegnata nella cultura locale, hanno manifestato la loro solidarietà per l’emergenza dell'epidemia in corso legata al diffondersi del Coronavirus.

Giunti a Giaveno per la prima volta nell’autunno del 2017 grazie alla guida “Venticinque piccole Città imperdibili del Piemonte” che contempla l’itinerario a nella “cittadina all’ombra della Sacra”, sulle tracce di Francesco Gonin e dei Promessi Sposi, Liubov e Sergej vi hanno fatto ritorno con ben due visite nel 2018, una delle quali per la manifestazione di “Fungo in festa”.

«Amiamo l’Italia, la sua cultura, la storia e il suo patrimonio artistico e culturale, tanto che privilegiamo le pubblicazioni e i libri in italiano, e quando siamo nel vostro paese nel relazionarci con le persone ci esprimiamo in italiano, non perfetto, ma non in inglese», raccontano.

A Giaveno il loro interesse è stato rivolto al centro cittadino con le sue peculiarità e alla figura e all’opera dell’artista ottocentesco Francesco Gonin e al santuario Nostra Signora di Lourdes di Selvaggio. Nel corso delle presenze in città, i due turisti hanno incontrato il sindaco Carlo Giacone e apprezzato i grissini prodotti dai panificatori locali. Per i prossimi mesi Liubov e Sergey avevano in programma un nuovo viaggio in Italia, con destinazione il Piemonte, la Lombardia, la Valle d’Aosta e la Sicilia. «Il coronavirus in Italia è una brutta notizia, anche per la nostra famiglia - dicono i due turisti da Yaroslavl - La situazione è indeterminata, ma speriamo bene. Vi auguriamo ottima salute, anche per tutti gli abitanti della Città di Giaveno e per tutti gli italiani».