Il Coronavirus contagia anche Vaie: due casi positivi

Il Coronavirus ha colpito anche due cittadini di Vaie, unico comune sin qui ancora privo di contagi tra quelli del circondario: la comunicazione ufficiale è arrivata stamattina all'amministrazione comunale da parte del servizio di protezione civile della Città metropolitana. «Rassicuriamo la popolazione sul fatto che i casi sono sotto controllo da parte delle strutture sanitarie - spiega il sindaco Enzo Merini - In questo momento, ancor di più, si invita tutti a restare a casa, rispettando con maggior rigore gli ultimi divieti imposti dal governo. Il Coc, Centro operativo comunale di protezione civile, già attivato in via precauzionale il 10 marzo, è costantemente impegnato nel monitorare la situazione in collaborazione con l’Asl, la Città metropolitana e le forze dell’ordine.

Inoltre, tra i suoi compiti, fornisce tutto il supporto necessario alla popolazione per affrontare in sicurezza e nella massima serenità questa emergenza». I volontari civili, con le dovute protezioni, continuano a provvedere alle necessità di cibo e medicinali per chi ne avesse necessità. Gli uffici comunali continuano ad essere raggiungibili telefonicamente per qualunque informazione (011/ 9649020).