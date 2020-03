Almese: la Finder pronta ad una parziale ripresa della produzione

La Finder spa di Almese è pronta ad una ripresa parziale della produzione a partire da martedì 31 marzo «per sostenere il "sistema Italia", nel rispetto del Dpcm del 22 marzo, svolgendo un’attività industriale compresa tra quelle ritenute “essenziali” dal citato decreto». Il riavvio della produzione sarà graduale, ad integrazione del servizio logistico e di supporto tecnico mai interrotti. «La sicurezza dei collaboratori - affermano dall'azienda in un comunicato -resta l’imperativo fondamentale per l’azienda che ha adottato misure infrastrutturali e di dettaglio, seguendo specificamente tutte le indicazioni emanate dagli organi competenti. La gestione degli ordini e delle consegne continuano quindi con l’obiettivo di assicurare ai nostri clienti e partner il miglior servizio possibile, anche in questo momento di difficoltà. I nostri uffici di gestione ordini, assistenza tecnica e commerciale, continuano ad operare al fine di garantire tutti i servizi anche in modalità smart working. Sicuri che insieme potremo superare questo momento di difficoltà, vogliamo ringraziare tutti i collaboratori che continuano ad assicurare il massimo impegno e rispetto delle regole di prevenzione, dentro e fuori l’azienda».