Aurora Maria, una buona notizia in mezzo all'emergenza

Lei è Aurora Maria, è figlia di Enrico e Jonida Perottino, pesa quasi tre chili e mezzo ed è nata questa mattina, il giorno del trentasettesimo compleanno del padre. Ancora non lo sa, ma a suo modo ha portato un grande raggio di luce in una valle oppressa dai giorni bui dell'emergenza coronavirus. Il suo percorso per venire al mondo è stato parecchio complicato: il parto doveva avvenire a Briançon, ma la chiusura delle frontiere ha costretto i genitori a dirottarlo verso Rivoli. Jonida ha dovuto attendere tre giorni prima che iniziasse il travaglio, poi nelle prime ore di stamattina Aurora Maria ha deciso di venire al mondo, andando ad aumentare di un'unità le poche decine di abitanti di Moncenisio, dove la famiglia Perottino risiede da sempre e dove il nonno Vittorio, attuale vicesindaco, è stato per quattro mandati primo cittadino. «La piccola Aurora Maria è un tassello importante per il futuro di Moncenisio - afferma il sindaco Mauro Carena - e lo è a maggior ragione in un momento difficile come questo».