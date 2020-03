Avigliana, i mercati del martedì e del giovedì restano aperti

La stretta sui mercati “salva” quelli aviglianesi, che resto in funzione anche se con modalità di accesso che tengono conto della necessità di distanziare operatori e clienti. «Saranno presenti soltanto i banchi dei generi alimentari in piazza del Popolo martedì pomeriggio e giovedì mattina», spiega l’assessore al commercio Paola Babbini. Quindi via libera alla spesa alimentare in piazza del Popolo, il martedì pomeriggio e il giovedì mattina. «La decisione è avvenuta sulla base del decreto del 21 marzo n. 34, articolo 9 della Regione Piemonte, secondo il quale è infatti possibile lo svolgimento dei mercati, esclusivamente con banchi di prodotti alimentari, garantendo il distanziamento tra le persone per evitare gli assembramenti - prosegue l’assessora - Già la scorsa settimana ad Avigliana si era provveduto a distanziare i banchi. Da questa settimana saranno posizionate transenne per garantire l'accesso in modo più controllato. Per garantire il corretto funzionamento e il rispetto di quanto previsto dal decreto regionale saranno presenti la polizia municipale e i volontari della protezione civile. Inoltre fino a emergenza conclusa è sospesa la “spunta”, pertanto potranno essere presenti soltanto i titolari dei posti con attività di vendita di generi alimentari».