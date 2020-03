Caselette: salta l'edizione 2020 della Fiera di San Giorgio

L'emergenza Coronavirus costringe l'amministrazione comunale di Caselette ad annullare l'edizione 2020 della tradizionale "Fiera di San Giorgio" dedicata alla Pezza Rossa, in programma domenica 19 aprile: è vero che mancherebbe ancora quasi un mese all'evento, ma ormai è evidente che, anche in presenza di un miglioramento della situazione sanitaria, per quella data sarebbe impensabile organizzare una manifestazione che per definizione prevede l'afflusso di migliaia di persone. Il comitato organizzatore si metterà presto al lavoro per organizzare l'edizione 2021.