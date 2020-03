Meteo: possibile nevischio fino al fondovalle tra mercoledì e giovedì

a cura di STEFANO CIARLO (Meteo Valle di Susa)

Dopo un inverno anonimo, con la natura già lanciata verso una primavera che sembrava marciare senza intoppi, ecco che, oramai fuori tempo massimo, è arrivata un’ondata di gelo siberiano. La massa d’aria ha fatto tracollare i termometri e recherà annuvolamenti sparsi sulle zone pedemontane e di fondovalle a più riprese nel corso della settimana. Gli annuvolamenti indotti dallo staù, operato dai venti da est, potrebbero dare luogo a nevischio fino a quote collinari o di fondovalle, in particolare tra il pomeriggio e la sera di mercoledì. Giovedì, un minimo depressionario sul mediterraneo determinerà una possibile risalita di fenomeni precipitativi da sud-est: se ciò dovesse accadere, la presenza di un cuscino di aria fredda alle basse quote, potrebbe temporaneamente favorire nevicate estese fino a bassa quota. Temperature su valori invernali, con rischio di gelate anche al piano.

MERCOLEDÌ 25 MARZO: abbastanza soleggiato al mattino. Aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, fino a cielo nuvoloso, specie sulle zone pedemontane e i primi tratti di valle. Possibile nevischio fino al fondovalle tra pomeriggio e sera. Venti deboli da nord in quota e variabili al piano, in rinforzo da est nel pomeriggio-sera. Temperature massime sui 3/7 °C tra fondovalle e pianura e sui -4/0 °C a 1500 metri, minime sui -3/1 °C tra fondovalle e pianura e sui -8/-5 °C a 1500 metri.

GIOVEDÌ 26 MARZO: cielo nuvoloso. Precipitazioni deboli sporadiche, più continue dal pomeriggio. Possibili nevicate fino a quote collinari. Venti moderati da sud-est. Temperature massime sui 2/6 °C tra fondovalle e pianura e sui -3/1 °C a 1500 metri, minime sui -2/0 °C tra fondovalle e pianura e sui -6/-2 °C a 1500 metri.