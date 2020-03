Poesie, foto e flash-mob sonoro: la fantasia di Caprie contro il Coronavirus

Il Comune di Caprie accende la fantasia e lancia tre iniziative per impegnare le dure e noiose giornate della quarantena contro il Coronavirus: il concorso letterario "Caprie... vista da casa", una condivisione di foto intitolata "Mi i resto a ca'... e torno andarè ant el temp", un flash-mob sonoro per rallegrare il paese ogni venerdì alle 18. Lo annuncia il sindaco Gian Andrea Torasso in una lettera ai cittadini in cui, fra le altre cose, spiega che «ad oggi, nel nostro Comune, non si sono registrati casi positivi al Covid-19, ma non possiamo ritenerci esenti dal pericolo. Noi tutti dobbiamo avere pazienza e rispettare quello che ci viene richiesto: è fondamentale restare a casa e uscire soltanto per le questioni di stretta necessità. È necessario effettuare la spesa il più possibile nei negozi esistenti sul nostro territorio o in quelli più vicini alla nostra abitazione».

Quanto alle tre proposte che verranno lanciate, «è vero che dobbiamo privarci delle gite domenicali, dei pic-nic, del prendere il sole in montagna, del correre, del fare la spesa dove vogliamo, delle passeggiate con i nostri amici a quattro zampe, ma è anche vero che questa è un'occasione per trovare nuovi modi per intrattenersi». E mentre il concorso letterario Don Renzo Girodo è stato giocoforza sospeso sino a data da definirsi, si è pensato di sopperire lanciando il concorso letterario "Caprie... vista da casa", promosso dal Comune in collaborazione con la biblioteca Giovanni Brunetto. «Un momento di riflessione per tutti i cittadini, rispetto alla nostra attuale situazione, valorizzando i differenti punti di vista - recita il regolamento del concorso - È un'iniziativa che intende dare l'occasione di impiegare il tempo a disposizione in modo diverso dal solito, promuovere la creatività, la collaborazione, lo stare insieme, il confronto di diverse esperienze di vita. Raccontaci come stai vivendo questo tempo di forzata distanza: dalla scuola, dallo sport, dal lavoro, dalla famiglia, dagli amici. Oppure osserva il nostro paese da un punto di vista diverso e scrivi le tue riflessioni».

I partecipanti dovranno inviare poesie, brevi racconti o un disegno: il limite massimo di lunghezza per i racconti sarà di cinque pagine se manoscritte o di 15mila battute se dattiloscritte. Queste le categorie in gara: bambini fino a 6 anni (un disegno dimensione massima foglio A3); dai 7 agli 11 anni (poesia o racconto, lavoro individuale); da 12 a 17 anni (poesia o racconto, lavoro individuale); oltre i 18 anni (poesia o racconto, lavoro individuale); famiglia (poesia o racconto, lavoro collettivo). Tutti i lavori consegnati dovranno avere un titolo. Dovranno essere inviate, in unica busta chiusa o tramite mail, due copie di ogni componimento di cui solo una contenente nome e cognome dell’autore, età, indirizzo, numero di telefono, indicazione della categoria alla quale si vuole partecipare, firma autografa in calce. I componimenti dovranno pervenire al Comune di Caprie in busta chiusa presso il municipio di piazza Matteotti 3, o tramite mail all’indirizzo caprie@comune.caprie.to.it, entro le ore 12 del 15 maggio, con indicato sulla busta o nell’oggetto della mail “Partecipazione al concorso letterario - categoria …”. Sono previsti premi per i primi classificati ed eventuali menzioni speciali di ogni categoria.