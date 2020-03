S.Ambrogio: pasti a domicilio dalla Cascina dei Canonici

C'è anche l'agriturismo "Cascina dei Canonici" di Sant'Ambrogio tra le aziende agricole di Campagna Amica della Coldiretti che offrono la possibilità di prenotare i piatti e di vederseli recapitare direttamente a casa, come consentito dal decreto #iorestoacasa: un modo per gustare piatti sani, genuini e della tradizione piemontese nel pieno dell'emergenza Coronavirus. L’iniziativa nasce appunto da cinque agriturismi del Torinese, che si sono organizzati con le consegne a domicilio proseguendo così l’attività di ristorazione agrituristica, sempre con i principi che animano questo tipo di cucina: l'impiego di prodotti stagionali della propria azienda e la rivisitazione delle ricette della tradizione. La "Cascina dei Canonici" di Sant'Ambrogio effettua consegne in bassa valle di Susa e a Giaveno (prenotazioni 320/ 7531160, 388/ 8449111): l'elenco comprende anche l'azienda agricola agriturismo San Giovanni di Favria (338/ 5310071, 349/ 8040791, 0124/ 348480, facebook Agrisangiovanni, consegna raggio di dieci chilometri, Rivarolo, Cuorgnè, Front); l'agriturismo Cascina Barbassa di Tavagnasco (328/ 0999008, claudia.dedominici@gmail.com, consegna comuni limitrofi); l'agriturismo Cascina Ollera di None (327/ 8753480, consegna Torino e provincia); l'agriturismo La Benvenuta di Carmagnola (333/ 5239630, 011/ 9795062, consegna Carmagnola e comuni limitrofi).