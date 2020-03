Sauze d'Oulx: viveri al personale di un albergo in isolamento volontario

Nella giornata di oggi i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti a Sauze d'Oulx per portare viveri e beni di prima necessità al personale di un albergo sulle piste da sci, i cui titolari e lavoratori si trovano in isolamento volontario dopo essere venuti a contatto nelle scorse settimane con clienti sospetti contagiati da Covid-19. Poiché la presenza di neve impedisce di accedere con le autovetture, tramite il Coc allestito in municipio si è deciso di affidare l'operazione al personale del soccorso alpino con una motoslitta. Si tratta del secondo intervento di questo genere effettuato questa settimana.