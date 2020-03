Vaie: caso sospetto di Coronavirus, soccorsa un'anziana

Un'anziana di Vaie è stata soccorsa stamattina nella sua abitazione di via San Pancrazio: si tratta di un sospetto caso di Coronavirus, dopo i due già accertati nella giornata di ieri. Sul posto, intorno alle 8,30, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant'Antonino, i permanenti di Susa e il nucleo Nbcr dal comando di Torino, la Croce Rossa di Susa, l'ambulanza avanzata della Croce Rossa di Rivoli e i carabinieri della stazione di Borgone: la donna si trovava sola in casa e, a causa di un malore, non riusciva ad aprire la porta, pertanto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'alloggio e consentire il soccorso.