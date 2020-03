Buttigliera, il Comune "regala" due sonetti per celebrare il "DanteDì"

Oggi, 25 marzo, si tiene la prima edizione di “DanteDì”: la giornata che il ministero per i beni culturali ha istituito per celebrare il massimo poeta italiano, padre della nostra lingua e della nostra letteratura. Anche l'amministrazione cittadina aderisce alla giornata: «Era stata predisposta una serata con letture di opere dantesche presso la sala consiliare del municipio, che ovviamente non si potrà svolgere - spiega l’assessore alla cultura e vicesindaco Laura Saccenti - È tuttavia intenzione dell'assessorato alla cultura rendere omaggio a Dante, offrendo occasioni di lettura in una giornata in cui dobbiamo restare a casa e abbiamo quindi tempo da dedicare all'approfondimento culturale».

Per celebrare Dante Alighieri anche in quarantena, l'assessorato alla cultura offre a tutti i cittadini due sonetti tratti da “Vita nova”, che l'attrice rivolese Piera Croce avrebbe recitato nell'evento previsto per questa sera, ma ovviamente soppresso. L’attrice li ha registrati in due file audio che si possono ascoltare sul sito del comune. «Ringraziamo Piera Croce per il regalo alla nostra comunità», aggiunge la Saccenti. Il primo audio è “Donne che avete intelletti d'amore”, nel quale Dante afferma che il fine dell'amore non è più il piacere derivante dalla presenza della donna e dalla speranza di essere da lei ricambiato, ma dalla testimonianza della bellezza dell'amata. Il secondo è il celeberrimo “Tanto gentile e tanto onesta pare”, dedicato alla bellezza e alla virtù della sua Beatrice. La data del 25 marzo è stata scelta «Perché gli studiosi hanno individuato in questa giornata l'inizio del viaggio del sommo poeta, nella Pasqua del 1300, nei tre regni dell'oltretomba; avvio quindi della “Divina Commedia”», conclude la vicesindaco.