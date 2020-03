Susa: Daniele è a casa, la sfida con il Covid-19 è quasi vinta

Si sottoporrà ad un nuovo tampone il 30 marzo. Se risulterà negativo potrà dirsi definitivamente guarito. Daniele Pedrazzi, 39 anni, titolare della trattoria "La Marchesa" in piazza Savoia, uno dei più conosciuti locali della città, e volto noto dell'Atletica Susa, sta affrontando e vincendo la sfida con il Coronavirus. È stato dimesso domenica dall'ospedale cittadino, dove era ricoverato da una settimana per una polmonite originata dal virus, e prosegue le cure a casa. Ha accettato di raccontare la sua storia «perchè è giusto che si sappia che da questo incubo si può uscire e per dare coraggio a chi ancora lotta o semplicemente ha paura di poter venire contagiato».

