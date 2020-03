Supporto psicologico per l'emergenza: Rubiana lancia "Tisonovicino"

L’epidemia da Coronavirus ha determinato un radicale cambiamento delle nostre abitudini di vita con forti ripercussioni anche a livello emotivo, oltre al danno per la salute della popolazione. Per questo il Comune di Rubiana ha deciso di accogliere positivamente e di promuovere il progetto "Tisonovicino": «In questo momento noi tutti, infatti, stiamo vivendo un’esperienza nuova e potenzialmente ansiogena - sottolinea la consigliera comunale con delega alla comunicazione Paola Matterazzo - chiusi in casa per un periodo non si sa bene quanto lungo, con un virus là fuori che non smette di diffondersi e di mietere vittime, è saltato, in un attimo, tutto quello che fino a poco tempo fa era scontato. Lo scontato che ci aiutava a dare limiti e sosteneva senza bisogno di pensarci». Il servizio prevede quattro consulenze psicologiche gratuite per ogni cittadino per l’emergenza Coronavirus.

L’ obiettivo è quello di offrire uno spazio di condivisione, di supporto e di sostegno nel tentativo di aiutare le persone a superare i piccoli e grandi drammi che la situazione attuale comporta e a cogliere le potenzialità di un momento che sicuramente sarà, e già è, nel bene nel male, una fase di cambiamento di molti aspetti e presupposti della nostra vita quotidiana, anche per il futuro. Per informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi mail: Sara Vit, sara@10096.it o direttamente su whatsapp al numero 338/ 7587534; Luca Fabbroni, info@lucafabbroni.com. Gli interessati verranno richiamati o ricontattati per fissare l’appuntamento. La consulenza potrà essere telefonica, via skype o whatsapp. Possono inoltre essere forniti consigli per una corretta alimentazione grazie alla collaborazione di due dottoresse ed una nutrizionista. sempre a titolo gratuito.