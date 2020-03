Valle di Susa: un tablet dalla Croce Rossa per anziani e disabili

Dalla Croce Rossa Italiana sono in arrivo 10 tablet per le strutture della valle di Susa, al fine di agevolare la comunicazione tra ospiti e famiglie durante l'emergenza Coronavirus: i comitati territoriali di Susa, Bardonecchia e Villardora sono infatti al lavoro senza sosta sul fronte sanitario e sociale, con l’obiettivo di supportare le fasce più fragili della comunità in questo momento così complesso. A fianco dei tradizionali servizi di soccorso e trasporto in ambulanza sono state organizzate numerose iniziative per la domiciliazione della spesa, farmaci e pasti a favore di anziani o persone in difficoltà che, rivolgendosi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero verde 800/ 065510, possono richiedere aiuto. E ora, come detto, parte un nuovo progetto, supportato da Esprinet spa, che consentirà di dotare 10 strutture residenziali per anziani e disabili della valle di Susa di un tablet, per agevolare le comunicazioni tra ospiti e famiglie. Dall’inizio del periodo emergenziale è infatti vietato, a titolo precauzionale, l’accesso all’interno delle strutture, con il rischio di far venire meno i rapporti sociali, così importanti tra gli anziani ospiti e i loro famigliari. Un supporto concreto che consentirà di rendere meno difficoltoso il superamento di questa fase così complessa, soprattutto per le persone più fragili.