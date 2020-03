2Gether onlus lancia l'appello per ventilatori polmonari e mascherine

2gether onlus ha attivato la raccolta fondi “Insieme per l’emergenza in Val di Susa” sulla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono al seguente link: https://www.retedeldono.it/it/progetti/2gether-onlus/insieme- per-lemergenza-in-val-di-susa per sostenere le esigenze emergenziali contro il Covid-19 in valle. In questo momento migliaia di medici, infermieri, operatori socio-sanitari si stanno occupando dei nostri vicini e dei nostri cari, come di tutti quelli che non conosciamo, ma che appartengono alla comunità umana di cui tutti facciamo parte. Lavorano giorno e notte sfidando l’insufficienza di attrezzature, posti letto, personale in turno. Oltre a loro, molti nostri concittadini, nei servizi pubblici e nel terzo settore, continuano a lavorare prendendosi cura del le fasce più deboli della popolazione come anziani, disabili, bambini. 2gether è una realtà che da quando è nata si rivolge, in val di Susa, proprio alle persone più in difficoltà, offrendo, attraverso lo sport, la cultura e l'aggregazione, contesti di benessere e di crescita. Oggi ci sentiamo chiamati - insieme ad aziende, fondazioni, associazioni di volontariato, chiese e privati - a fare la nostra parte nell'emergenza che stiamo vivendo. Per questo abbiamo dato vita ad una raccolta fondi alla quale chiediamo a tutti i cittadini di partecipare. La raccolta fondi è a favore di: operatori di strutture di aree periferiche dei servizi territoriali e ospedalieri, operatori socio-assistenziali, protezione civile e fasce deboli della popolazione: fornitura di circa 30mila mascherine. Pazienti in cura presso l’spedale di Susa: fornitura di sistemi di ventilazione eventilatori polmonari. La raccolta fondi è realizzata in stretta collaborazione con Asl To3, Unione montana Alta Valle Susa, Unione montana Comuni olimpici Via Lattea e Conisa. Le prime forniture sono già arrivate a chi ne ha bisogno. L’obbiettivo è raccogliere 30mila e in meno di 24 ore sono stati raccolti più di 6mila euro. Come donare: al link https://www.retedeldono.it/it/progetti/2gether-onlus/insieme-per-lemergenza-in-val-di-susa e clicca su Dona.