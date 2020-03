Avigliana, la città ha perso la preside Barella: «Un esempio nell’educare»

La città ha perso una delle figure più significative del mondo della cultura e dell’educazione: nei giorni scorsi si è spenta la preside Carla Barella.

La cerimonia funebre si tiene questo pomeriggio in forma privata, con le dovute restrizioni per l’emergenza sanitaria, ma a fine epidemia la famiglia organizzerà un momento di commiato e una messa per consentire chi vuole di darle l’ultimo saluto.

La figura della preside Barella è quella di una donna moderna, forte e gentile. Fu dirigente dell’istituto comprensivo dal settembre 2007 al giugno 2015. «Abbiamo lavorato benissimo insieme, ci univa una grande sintonia rispetto alla scuola e ai ragazzi, la voglia di seguire dei progetti innovativi - la ricorda Carla Mattioli, sindaca della città all’epoca della reggenza della Barella - Era una persona disponibile e aperta. Era sempre così bella ed elegante, piacevole ,aveva modi festosi ed allegri. Comunicava anche nell’aspetto esteriore, molto positiva».

La ex preside era malata da tempo, anni. «Non stava bene ed abbiamo vissuto la sua condizione con un senso di ingiustizia - prosegue la Mattioli - È orrendo quando una malattia colpisce una persona giovane, una persona giunta all’apice della carriera professionale. Aveva cambiato molti lavori, cominciando come vigile urbano. Poi aveva fatto delle scelte, aveva investito tantissimo su se stessa, laureandosi e facendo i concorsi per fare il dirigente scolastico. Aveva fatto dei sacrifici».

La preside Barella è stata ricordata anche dall’Istituto comprensivo, che sulla homepage del proprio sito internet le dedica una lunga e affettuosa lettera. «Negli anni che hai dedicato, in modo ammirevole, alla direzione didattica prima e successivamente all’istituto comprensivo, hai saputo fare una Magia, la lettera maiuscola non è un caso, hai trasformato le parole in esempi, che sono rimasti impressi indelebilmente in chi ha avuto l’onore e la fortuna di percorrere un tratto di strada insieme a te - vi si legge tra l’altro - Accoglienza, resilienza, inclusione, i temi che tu ci lanciavi ad inizio anno, da sostantivi sono diventati un modo di essere e di pensare. Alunni, docenti, famiglie, personale amministrativo, collaboratori scolastici, hai sempre accolto tutti con il sorriso e con la determinazione di trovare un rimedio o una soluzione. Hai partecipato alle mille iniziative dei tuoi alunni fino ad arrivare, con una sezione dell’infanzia, a Roma, per incontrare il Presidente della Repubblica. Quante soddisfazioni. La tua costanza, la tua perseveranza, il tuo impegno sono stati davvero una pietra miliare nella storia del nostro istituto, sei stata sempre uno stimolo a fare ciò che poteva essere “il nostro meglio”, cogliendo le peculiarità di ciascuno. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, per il tempo dedicato, per le energie profuse affinché tutto funzionasse sempre al meglio».

Oggi alle 19,15 sul canale YouTube di Roccia Tv ci sarà il rosario "digitale".