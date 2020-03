Sauze d'Oulx non lascia da soli neppure i cani

A Sauze d'Oulx arriva il BauCovid nell’ambito delle misure straordinarie per contrastare l’emergenza Covid-19. Il sindaco Mauro Meneguzzi presenta questo nuovo servizio dedicato agli amici a 4 zampe: «Tra i tanti aspetti nefasti di queste settimane di paura isolamento e sconforto, ci sono situazioni talvolta dimenticate, ma che per chi le debba, ahimè', vivere in prima persona, diventano un ulteriore macigno oltre alla preoccupazione e terrore che già le sta vivendo. Gli animali domestici, e nello specifico i cani, sono per milioni di famiglie e bimbi il compagno di vita, di casa ed il punto cui una parte del nostro affetto viene riversato ed ampiamente corrisposto. È di questi giorni un caso nel nostro Paese di due genitori, ahimè, ricoverati in ospedale per positività Covid-19, ed un figlio/a, bloccato in casa, in quarantena obbligatoria,...con il proprio cagnolino, parte integrante della famiglia, ma con l impossibilità di portarlo fuori a passeggio per i suoi bisogni fisiologici e per la passeggiata quotidiana, in quanto giustamente la quarantena lo impedisce. La soluzione più semplice, per chi non fosse un amante dei cani, diventerebbe il canile o, come si legge purtroppo in questi giorni, l’abbandono. Per aiutare chi fosse in condizioni, sia per ordinanza, o per età, o per condizioni di salute, di portar fuori a passeggio, il proprio compagno di vita a 4 zampe, in questi difficili periodi, l'Amministrazione Comunale di Sauze d'Oulx, ha organizzato per tramite della locale Pubblica Assistenza e del Gruppo Comunale di Protezione Civile e delle associazioni locali di protezione degli animali, un servizio a richiesta che, due volte al giorno, garantirà un volontario che possa portar "a passeggio" l’amico a 4 zampe affinché' il proprietario non sia costretto a privarsene e soprattutto a privarsi della sua compagnia ed affetto». Meneguzzi aggiunge: «Ancora di più, in questi momenti, sarebbe veramente traumatico ed ingiusto portar un cittadino solo, o malato, o peggio ancora sottoposto a quarantena, a doversi privare della compagnia ed affetto del proprio cane e nello stesso tempo destinare all'abbandono il cane stesso. Anche questo aspetto è doveroso di attenzione e ringrazio le nostre associazioni di volontariato di Sauze d'Oulx che anche in questa occasione hanno aderito immediatamente e senza indugio a questa mia richiesta». Referente del progetto, cui inoltrare le richieste per questo servizio di accompagnamento amici a 4 zampe è Camilla Valle e la si può contattare al numero 340/ 9709569.