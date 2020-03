Coronavirus: primi due contagiati anche a Villardora

Primi due casi di Coronavirus anche a Villardora: lo ha comunicato stasera il sindaco Savino Moscia con un videomessaggio pubblicato sulla pagina facebook del Comune. «Si tratta di una famiglia, marito e moglie, persone anziane: sono risultate positive e si trovano tuttora in quarantena, naturalmente assistite nel modo dovuto. Questo è per noi un campanello d'allarme su cui riflettere anche per il nostro stile di vita e atteggiamento nei confronti del virus».