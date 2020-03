A Bruzolo primi due casi positivi da Coronavirus

Il Coronavirus raggiunge anche Bruzolo: i primi due casi positivi presenti in paese, riscontrati tra giovedì sera e venerdì mattina, sono stati comunicati dal sindaco Mario Richiero sulla pagina facebook del Comune. «Gli interessati ed i loro famigliari si trovano in quarantena presso le loro abitazioni, come previsto dalle vigenti disposizioni, contattati dal sottoscritto per eventuali loro necessità. Si raccomanda ancora alla cittadinanza di rimanere a casa e rispettare le distanze di sicurezza».