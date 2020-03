«A Caprie per ora nessun contagio: non abbassiamo la guardia»

Fra i comuni di questa fetta di bassa val Susa, Caprie è ormai rimasto l'unico senza cittadini positivi al Coronavirus, ma ovviamente questo non vuol dire che ne sia immune. Anzi, a maggior ragione il sindaco Gian Andrea Torasso coglie l'occasione per invitare la popolazione a rispettare le restrizioni del governo per limitare al massimo i contatti interpersonali e quindi il rischio di contagi: «Stiamo entrando nel periodo più delicato di questa emergenza - spiega nella lettera rivolta ai suoi concittadini - In questo momento Caprie non presenta casi di contagio (dichiarati). La difficoltà nell'avere una comunicazione tempestiva, da parte degli organi preposti, non ci esclude dallo stare in allerta. La situazione nel nostro paese è abbastanza tranquilla grazie all'impegno della maggioranza di voi nel rispettare la regola del "restare a casa", in questo momento l'unica prevenzione possibile per non essere contagiati. Dobbiamo continuare così: restiamo a casa e usciamo solo se strettamente necessario».

Sull'andare a fare la spesa, l'invito rimane quello di recarsi «nel negozio più vicino a casa: l'accordo tra i comuni di Caprie, Chiusa San Michele, Condove e Vaie è stato sottoscritto per distribuirsi meglio ed evitare assembramenti presso i negozi». Quindi altri suggerimenti: per chi possiede un cane e un cortile, il consiglio è di giocare insieme a lui nel giardino; per chi ha qualche linea di febbre o non si sente bene, contattare il medico e restare a casa, stesso discorso per l'intero nucleo familiare o se qualche componente rientra da altre regioni o dall'estero (è attivo il servizio di spesa a domicilio al numero 011/ 9632333, lunedì-venerdì ore 8-10); evitare contatti a prescindere, specie con anziani o persone malate, perché ciascuno di noi potrebbe essere asintomatico. Per mantenere viva la mente e la creatività, il Comune ha organizzato tre iniziative: il concorso letterario "Caprie vista da casa", la raccolta di foto "Mi i resto a ca' e torno andarè ant el temp" e il flash-mob sonoro del venerdì alle 18. «Noi tutti dovremo fare ancora un grande sforzo - conclude il primo cittadino - ma continuando così sono convinto che siamo sulla buona strada. Chi non si impegna nel rispettare queste regole non rispetta il prossimo, ma neanche se stesso. Chi non intende seguire queste regole, forse ritiene di non avere nulla da perdere... ma noi invece sì».