S.Ambrogio: via alla spesa a domicilio per anziani e disabili

Anche il Comune di Sant'Ambrogio, in collaborazione con le associazioni Anc, Ana protezione civile e Aib, ha attivato un servizio gratuito di consegna a domicilio di spesa e farmaci esclusivamente per le persone anziane, fragili e immunodepresse. Chi fosse interessato deve contattare il numero 334/ 6610375 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, a partire da lunedì 30 marzo. Su indicazione dei volontari che risponderanno al telefono, bisognerà predisporre una lista dei prodotti necessari e il denaro sufficiente per pagarla. Per prevenire qualsiasi rischio di contagio, il servizio è strutturato in modo tale da non prevedere alcun tipo di contatto diretto: senza entrare in casa i volontari, che saranno muniti di un'apposita delega a svolgere il servizio da parte della sindaca Antonella Falchero, prenderanno la lista, il denaro e si recheranno a fare la spesa. Al termine, i volontari consegneranno la spesa con l'eventuale resto sul pianerottolo di casa o all'ingresso, di nuovo senza entrare.