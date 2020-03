S.Antonino: dai migranti accolti in paese un carrello pieno di viveri

Accolti qualche anno fa dalla comunità di Sant'Antonino, ora sono loro a venirle incontro in questo momento di grande difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Riconoscenza e solidarietà: in queste due parole può essere racchiuso il gesto di Siaka Timite, Lancei Traore e Bayon Magassa, tre ragazzi arrivati tre anni fa dall’Africa, che stamattina hanno consegnato in municipio un carrello pieno di generi di prima necessità da distribuire alle persone più bisognose del paese. «Un gesto di riconoscenza a tutta la comunità di Sant’Antonino, che ci ha accolto e ci ha aiutato in questi ultimi tre anni», hanno detto i tre ragazzi alla sindaca Susanna Preacco, che li ha accolti nel palazzo comunale. «In un momento di grande difficoltà per tutti, questo gesto ci ricorda l’importanza della solidarietà», sottolinea la prima cittadina.