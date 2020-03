Villarfocchiardo ritrova serenità con il Raschiatutto

Villarfocchiardo ha esorcizzato la paura del virus, venerdì sera, con la prima edizione online di Raschiatutto, il gioco che solitamente rappresentava uno dei must delle Sere d'estate all'aperto. Quattro le squadre in gara. Alla fine ha prevalso il team "Grandefam" con 2120 punti, distanziando notevolmente tutti gli avversari. Seconda piazza, con 1290 punti, per i "Puffi", e terzo posto, a pari merito con 1190 punti, per "Crus" e "Banditi".