Buttigliera, le ricette degli artigiani eccellenti per ingannare il virus

L’amministrazione cittadina “arruola” gli artigiani locali per realizzare brevi video per imparare a fare alcune cose da soli in casa, rispettando i precetti del “#iorestoacasa”. Il primo ad aderire è stato il pasticcere Diego Andreis della omonima pasticceria. Propone la ricetta della classica cioccolata calda.

«Iniziamo una serie di pubblicazioni, realizzate grazie alla gentile collaborazione delle eccellenze artigiane del nostro territorio - spiega l’assessore alla cultura Laura Saccenti lanciando l’iniziativa sul profilo Facebook del Comune - Vi proponiamo qualche semplice ricetta che potete realizzare a casa, in questi giorni in cui è necessario restare al proprio domicilio, non solo per offrirvi un ulteriore suggerimento per trascorrere più piacevolmente il tempo, ma anche per conoscere le realtà produttive buttiglieresi. Il primo appuntamento è con la Cioccolateria Andreis, che ci propone una ricetta per preparare una golosissima cioccolata in tazza, proprio nelle settimane di avvicinamento alla Pasqua, in cui il cioccolato va per la maggiore. Grazie a Diego Andreis per il piacevolissimo regalo».