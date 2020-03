Forte scossa di terremoto nelle valli, Coazze ancora epicentro

È ancora una volta Coazze, com'era avvenuto un anno e mezzo fa, l'epicentro della forte scossa di terremoto (magnitudo 3.4) avvertita stamattina in tutta la val Sangone e la valle di Susa. In base ai dati dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma si è verificato alle 9,11 con epicentro 6 km a sud di Coazze ad una profondità di 20 km. L'ultimo episodio di un certo rilievo risale al 19 ottobre 2018, sempre con epicentro nel comune valsangonese, per una magnitudo di 2.7 con epicentro 5 km a sud di Coazze ad una profondità di 20 km: zona pressoché identica, dunque. Ve n'è uno ancora più recente, avvenuto il 26 gennaio scorso alle 23,06, con epicentro a Condove per una magnitudo di 2.5.

Per altro non sorprende che Coazze figuri nuovamente come punto nevralgico di un movimento sismico: fin dagli anni '80 i comuni di Coazze, Giaveno, Sant'Antonino e Villarfocchiardo sono stati inseriti nella zona a maggior rischio sismico del Piemonte, dove vengono richiesti particolari accorgimenti tecnico-edilizi ed effettuati controlli a campione da parte della Regione, e lo sono tuttora, in base ad una Dgr del 2014. L'ultima classificazione sismica del 30 dicembre 2019 ha in realtà ampliato di molto la zona cosiddetta 3S, estendendola a tutta la fascia di territorio che va da Almese-Avigliana fino a Salbertrand, ma fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie, per le quali vengono concessi sei mesi di tempo, restano valide le precedenti disposizioni del 2014.