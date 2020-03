Terremoto in val Sangone, nessun danno tra Giaveno e Coazze

Un po’ di comprensibile paura, ma nulla di più. Fortunatamente non ha provocato danni il terremoto che ha svegliato Coazze e Giaveno questa mattina alle 9,11. Il sisma è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica, che ha misurato l’intensità in 3,4 gradi della scala Richter, ad una profondità di circa 20 chilometri, con epicentro tra monte Brunello, Monte Muretto e Colle dell’Asino.

Le vibrazioni sono state avvertite dalla popolazione, anche nei paesi vicini, fino alla provincia di Cuneo e a Torino. La località urbana più vicina all’epicentro è Coazze, dove non si sono registrati danni di alcun tipo. «Combinazione ero in piazza, al monumento, stavo controllando se i fari di illuminazione installati la scorsa settimana erano fissati bene: gli ho dato un colpo e in qual momento c’è stato il boato del terremoto - racconta il sindaco di Coazze Paolo Allais - Una bella combinazione, mi ha colpito». Poco dopo è partita la macchina dei controlli. «Ho chiesto agli uomini della protezione civile e dell’Aib di fare un controllo in paese e nelle borgate per verificare eventuali danni: nulla da segnalare. Solo un po’ di timore in qualche concittadino, come è giusto che sia in questi casi». Ai controlli hanno preso parte anche i miliari della stazione dei carabinieri di Giaveno. Per la cronaca, i fari che illuminano il monumento sono posizionati come si deve.