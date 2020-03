Avigliana: i casi positivi al Coronavirus salgono a 17

Sale a 17 il numero di casi positivi al Coronavirus sul territorio di Avigliana (erano 13 fino allo scorso venerdì): lo ha reso noto il sindaco Andrea Archinà in un comunicato ufficiale diffuso ieri sera dal Comune. Di questi 17, sono 9 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, 8 quelle ricoverate in ospedale e 25 i soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per essere stati a contatto con casi positivi. Due i deceduti fino a questo momento tra le persone trovate positive al tampone.