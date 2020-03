Avigliana, il Comune sospende i tributi e i canoni locali

Tasse locali sospese. Lunedì 30 marzo l’amministrazione ha deliberato la sospensione del pagamento delle scadenze di Tosap, Icp-Tarig, canone non ricognitorio su impianti pubblicitari, canoni per concessioni patrimoniali che potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazioni di sanzioni e interessi. Sono stati sospesi fino alla stessa data anche i canoni di locazione dei locali di proprietà comunale. Inoltre, tutti i versamenti relativi a rateizzazioni scadenti entro il 31 maggio sono sospesi per un periodo di tre mesi, allungando quindi il piano di pagamenti originario.