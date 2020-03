Avigliana, una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà

L’amministrazione si muove per le famiglie che ha seguito dell’emergenza sanitaria stanno vivendo un momento di difficoltà economica. «In sinergia con l’Unione montana bassa valle Susa e il consorzio di servizi socio-assistenziali Conisa, il Comune sta definendo i criteri e le modalità per l’erogazione dei fondi messi a disposizione dal Governo», spiega il sindaco Andrea Archinà. Dei 400 milioni previsti in tutta Italia per la solidarietà alimentare nei confronti dei nuclei famigliari in difficoltà, in Piemonte arriveranno oltre 24 milioni di euro, ad Avigliana 66mila e 604 euro. «Nei prossimi giorni sarà comunicato a tutti i cittadini l’iter per poter accedere a tali contributi».

Non solo. «Grande sensibilità e solidarietà è stata espressa dai cittadini in questo particolare momento di emergenza e pertanto è stata avviata una sottoscrizione per la raccolta fondi “Avigliana per l’emergenza Covid-19”. Le risorse serviranno a implementare il fondo destinato alla solidarietà alimentare e ad acquistare materiali e dispositivi di protezione necessari per le persone contagiate dal virus, per i loro famigliari e per il personale coinvolto nella gestione dell’emergenza». Per chi volesse contribuire con una donazione, è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a Comune di Avigliana, Iban IT70V0200830050000100072831 (Unicredit) con causale “Covid-19–Avigliana per l’emergenza”. Con una comunicazione periodica sarà rendicontato alla cittadinanza l’utilizzo di tali fondi.