Giaveno, 200 mascherine chirurgiche per gli addetti comunali

La difficoltà di reperimento delle mascherine chirurgiche si fa sentire anche in città. «Il Comune è riuscito ad acquistare un numero limitato, mascherine in stoffa, lavabili, presso una sartoria artigianale, arrivate il 18 marzo - racconta il sindaco Carlo Giacone - Sabato è arrivata la lettera dell’assessore regionale Marco Gabusi e del Commissario Straordinario dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo, che informa che è stato completato il piano di distribuzione delle mascherine ai Comuni piemontesi; questa comunicazione diffusa anche tramite social network ha generato nei cittadini delle aspettative, al momento soddisfatte solo in parte». A Giaveno ne sono arrivate 200. Le prime, quelle “sartoriali”, sono «state distribuite secondo un criterio di priorità: personale che più lavora a contatto con il pubblico, in particolare polizia locale e casa di riposo, e alcuni altri uffici che garantiscono servizi essenziali. Il rimanente della dotazione comunale è stato riservato ai volontari della protezione civile che in accordo con il Comune stanno effettuando azioni di sorveglianza del territorio o di consegna delle spese a domicilio, esempio volontari Caritas, che si ringraziano». Le 200 fornite dalla Regione sono state distribuite da due volontari del gruppo Ana Giaveno-Valgioie, Roberto Castagnoli e Felice Rege. Gli Alpini stanno fattivamente collaborando con tutti gli enti in questa emergenza e li ringraziamo di cuore.

«Ringraziamo per l’invio. Sappiamo che anche Regione e Unità di Crisi stanno facendo il possibile. Però 200 dispositivi sono un numero molto basso per poter soddisfare l’intero fabbisogno per tutti i 17 mila abitanti giavenesi - aggiunge Giacone - Con l’amministrazione e gli uffici stiamo cercando, ormai da diverse settimane, dei fornitori di mascherine, ma non è per nulla facile. Diverse aziende stanno modificando la loro produzione per poter fornire mascherine, ma il numero degli ordini per ora è nettamente superiore rispetto alla capacità produttiva. Spero di riuscire a recuperarne un numero congruo nei prossimi giorni, ma non posso ancora promettere nulla - prosegue il sindaco - Rispetto alle 200 mascherine della Regione ho contattato tutte le associazioni di protezione civile che fanno parte della nostra Centrale Operativa Comunale e che sono a disposizione della comunità per affrontare l’emergenza. La priorità nella distribuzione va data agli operatori che sono attivi sul territorio e che rischiano più di altri. Oltre a loro sono state contattate le sette case di riposo di Giaveno per sopperire alle loro necessità. Dobbiamo infatti pensare alle categorie che sono più a contatto con le persone anziane - conclude il primo cittadino - Alcune mascherine sono state date in dotazione anche al personale religioso, sacerdoti e suore delle comunità sul territorio. Per quanto riguarda la popolazione, l’amministrazione sta cercando di acquistarne un quantitativo importante, e nel momento in cui arriveranno si comunicherà ai cittadini la modalità di distribuzione o di recapito». Infine l’appello dell’amministrazione: «Al momento si chiede alla popolazione di non recarsi presso gli uffici comunali a richiedere mascherine».