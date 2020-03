Unione montana: consegnate le prime 500 mascherine alla bassa valle

Una prima tranche di 500 mascherine è andata, nei prossimi giorni arriveranno e saranno consegnate le restanti 1500. Prosegue la distribuzione dei dispositivi a cura dell’Unione montana Valle Susa, che si è fatta carico della fornitura per conto dei 22 comuni della bassa valle che fanno capo all'ente, al fine di coordinare e velocizzare le operazioni mediante un unico ordine complessivo. Un'iniziativa nata dalla difficoltà oggettiva di recuperare mascherine di protezione: per questo i comuni di bassa valle e val Cenischia hanno demandato all'ente sovracomunale l’approvvigionamento di mascherine protettive. L’ordine è stato effettuato all’inizio della scorsa settimana e i tempi di consegna sono stati i più rapidi possibili, nonostante le circostanze.

In sintesi, ogni comune ha indicato un quantitativo da acquistare e l’Unione ha effettuato l’ordine presso la ditta Editur di Salbertrand, anticipando la spesa, che verrà poi rimborsata all’Unione ad ogni singolo comune in base al quantitativo di mascherine richiesto. Complessivamente sono state ordinate, seguendo questo canale, 2mila mascherine per tutta l’Unione montana Valle Susa. Una prima tranche di 500 mascherine è stata consegnata nella giornata di sabato 28 marzo a Bussoleno, presso la sede dell'ente a Villa Ferro: gli amministratori comunali sono quindi passati a ritirare i loro quantitativi, a pacchi da 25 mascherine. Nella giornata di lunedì 30 la prima tranche di mascherine è stata completamente consegnata ai comuni e nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di tutte le altre mascherine a completare l’ordine. «Ogni comune poi, in modo assolutamente autonomo - sottolinea l'assessore alla protezione civile dell'Unione montana Luca Giai - provvederà alla distribuzione delle mascherine sul proprio territorio e ad integrare il numero di mascherine a seconda di emergenti e continui bisogni. A questa fornitura di mascherine si aggiungono anche quelle arrivate ai Comuni direttamente dalla Regione Piemonte e consegnate su criterio demografico».