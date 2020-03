Vaie: mascherine in omaggio per tutti i cittadini da Comune e farmacia

Mascherine protettive in omaggio per tutti i cittadini di Vaie: l'amministrazione comunale e la farmacia Padre Pio dei dottori Giuseppe e Carlotta Chiellino hanno deciso di unire le forze per venire incontro alla popolazione e prevenire così l'espandersi del contagio da Coronavirus. L'ordinativo ammonta a un totale di 2mila mascherine chirurgiche prodotte dalla ditta Editur Promotion di Salbertrand, per un investimento complessivo pari a 2mila euro equamente suddivisi tra Comune e farmacia. Avendo Vaie una popolazione residente pari a 1412 abitanti, tutti i cittadini potranno averne una e ne avanzerà anche un discreto quantitativo per i volontari e le persone più esposte a rischi. Si tratta di mascherine lavabili a mano con detersivi non aggressivi e quindi riutilizzabili: sarà inoltre possibile disinfettarle con acqua a 100 gradi senza strizzare.

«Lo facciamo anzitutto per prevenire il contagio da parte di possibili cittadini positivi ma asintomatici, non essendo previsti tamponi per questa tipologia di persone, in un'ottica di tutela della salute pubblica - sottolinea il sindaco Enzo Merini - siamo in attesa che le mascherine ci vengano consegnate: salvo intoppi, l'intenzione è quella di iniziare la distribuzione a partire da lunedì 6 aprile in tutte le case, porta a porta. La consegna sarà affidata agli amministratori e ai volontari». «È una tipologia di prodotto sulla quale siamo convinti non ci debba essere alcun tipo di lucro - aggiunge il dottor Giuseppe Chiellino, titolare della farmacia Padre Pio - quando siamo venuti a conoscenza della volontà del Comune, avendo anche noi già ordinato un certo quantitivo di mascherine per la farmacia, abbiamo deciso di fare la nostra parte per venire incontro alla popolazione in questo momento di grande difficoltà per tutti».

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 3 aprile 2020