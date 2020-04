Dagli alpini altri 22mila euro per l'ospedale di Susa

Sale a 36mila euro il bilancio della raccolta fondi pro ospedale di Susa organizzata dalla Sezione Val Susa dell'Associazione nazionale alpini. 14mila erano già stati trasformati, la settimana scorsa, in un fornitura di ventilatori polmonari ed altro materiale sanitario necessario ad affrontare l'emergenza Covid-19. Adesso gli alpini valsusini sono in attesa di ricevere istruzioni per ulteriori acquisti con gli altri 22mila euro raccolti dai gruppi locali.