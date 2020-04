Gli Aib donano 100 tute anti contagio alla Croce Rossa di Susa

Il Corpo Volontari Aib del Piemonte ha consegnato alla Croce Rossa Italiana, comitato di Susa, 100 tute monouso destinate ai volontari che quotidianamente operano sui mezzi di soccorso. Gli importanti dispositivi di protezione individuale sono giunti al Corpo dalla Ferramenta/Edilizia Blanchet di Cesana, a cui va il ringraziamento di Aib e Croce Rossa, tramite l'interessamento del sindaco di Cesana, Roberto Vaglio. La parte restante verrà distribuita alle squadre Aib piemontesi, che quotidianamente sono coinvolte in questa situazione emergenziale, e ad altre associazioni del territorio in base alla disponibilità. Sarà inoltre tenuto un fondo di magazzino per eventuali urgenze.