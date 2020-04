Villarfocchiardo: anche il sindaco Chiaberto positivo al Coronavirus

Anche il sindaco di Villarfocchiardo, Emilio Chiaberto, è risultato positivo al Coronavirus: lo ha annunciato il vicesindaco Eugenio Di Gaetano in un messaggio pubblicato pochi minuti fa sulla pagina facebook del Comune. Si tratta del primo sindaco valsusino colpito dal Covid-19: in cintura sud, la scorsa settimana, era risultata positiva la sindaca di Orbassano Cinzia Bosso. Al momento sono sei i contagi presenti sul territorio di Villarfocchiardo: due sono ricoverati in ospedale, tra cui lo stesso Chiaberto, e quattro si trovano in isolamento domiciliare. Ci sono poi otto casi di persone in isolamento domiciliare fiduciario in quanto venute a contatto con soggetti positivi.

«Le persone interessate sono seguite dal servizio sanitario e supportate dai volontari della protezione civile - assicura Di Gaetano nel comunicato - Ringrazio quanti si stanno attenendo alle disposizioni precauzionali stando a casa e confido nel senso di responsabilità nel limitare gli spostamenti allo stretto necessario». Chiaberto si trova comunque in condizioni relativamente buone: era stato ricoverato all'ospedale di Susa nella mattinata di sabato 28 marzo dopo una settimana trascorsa a letto con la febbre, durante la quale ovviamente non si era più recato in municipio. «Spero di poter recuperare in pieno tutte le forze - afferma il primo cittadino - in modo da riacquistare al più presto l'operatività che in questo momento è sulle spalle del vicesindaco Eugenio Di Gaetano e dell'assessore Paolo Miletto, che ringrazio per il loro prezioso lavoro. In ogni caso, in ospedale, siamo in buone mani: medici, infermieri e oss sono tutti gentili, disponibili, premurosi e sensibili. Un bell'esempio della nostra sanità che troppe volte non siamo in grado di apprezzare».