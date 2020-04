Condove, alla casa di riposo il peggio sembra essere passato

«Adesso, anche se con molta cautela, possiamo dire che probabilmente il peggio è passato: non ci sono febbri da giorni e anche l’ospite positivo al tampone si è stabilizzato e attualmente sta bene». A parlare, finalmente con un senso di maggiore sollievo, pur senza abbassare il livello di attenzione, è la direttrice della casa di riposo Perodo Bauchiero di Condove, Paloma Gibaja Garcia. Presso la struttura il quadro appare fortunatamente in via di miglioramento, dopo tre settimane di costante sofferenza sia per gli anziani ospiti, alcuni dei quali contagiati dal Coronavirus, qualcun altro deceduto, sia per il personale sanitario, decimato dall'inevitabile situazione di isolamento a cui alcuni dipendenti sono stati sottoposti.

«Da settimane siamo in emergenza, come tutta Italia del resto, ma con il compito gravoso di curare e salvaguardare i nostri ospiti anziani - spiega la direttrice della struttura - Loro sono sempre stati la nostra priorità perché sono i più deboli, i più colpiti da questo virus. Noi non ci siamo arresi quando le febbri degli ospiti aumentavano, quando ci hanno comunicato l’esito del primo tampone positivo, quando molti dei nostri operatori sono andati in mutua o hanno subito l’isolamento preventivo. Non ci siamo arresi quando, a seguito di esiti di tamponi negativi di alcuni nostri dipendenti, non li abbiamo visti tornare , perché non si sentivano ancora bene. Non ci siamo arresi quando il materiale di protezione non arrivava, né adesso che ancora scarseggia. Non ci siamo arresi quando siamo rimasti in pochissimi. L’abbiamo fatto perché il pensiero che veniva dopo i momenti di prostrazione era sempre lo stesso: "Chi cura il signor Giovanni o la signora Maria (nomi di fantasia, ndr)? Chi li lava? Chi li aiuta ad alimentarsi"».

Così è partita dalla direzione una incessante richiesta di aiuto, che in breve tempo ha dato i suoi frutti: «Grazie al nostro Istituto suore francescane missionarie di Susa, al sindaco di Condove, alla protezione civile, alle agenzie interinali, alla fondazione Magnetto, alla Croce Verde, all’Unità di Crisi, alla giunta regionale, alla Croce Rossa e al mutuo soccorso tra Rsa siamo riusciti ad integrare il personale assente dotandoli di dispositivi di protezione individuale a norma e a garantire la corretta assistenza ai nostri ospiti». E poi ci sono quei piccoli grandi momenti che ti restano nel cuore: «Siamo riusciti a vedere una nostra anziana di 90 anni piangere di felicità quando le abbiamo comunicato che il suo tampone era negativo: “Grazie Signore, ha detto, perché vuoi che io viva ancora"».

La giornata di oggi ha anche offerto l'occasione per vivere un momento di maggiore distensione e di serenità, quando una delle infermiere in servizio presso la casa di riposo, Samanta Col, ha festeggiato il suo 26° compleanno lavorando, con il sorriso negli occhi. «Occhi stanchi e provati, come quelli di tutti noi». Un compleanno senza abbracci, ma con tanto affetto. «Il mio personale ringraziamento va alle suore - conclude Paloma Gibaja Garcia - che a vario titolo non si sono mai risparmiate: suor Elisa, suor Olga, suor Silvie, suor Barbara e Madre Nives Melis. Soprattutto il mio grazie è rivolto a tutta quella parte del personale che ha lottato fino a quando ha potuto e a coloro che sono ancora qui, con grandi occhiaie e gli occhi lucidi, ma mi dicono: “Paloma, sono stanca, ma se c’è bisogno, io ci sono per gli ospiti, conta su di me". E me lo dicono con gli occhi lucidi, perché sanno che dovranno continuare a mantenere le distanze dai propri cari, dai propri figli che ancora non potranno accarezzare. Questa è una delle tante storie di questa grande pandemia: questa è la storia di casa di riposo Perodo Bauchiero».