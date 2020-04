Giaveno, la Città tinge di blu i monumenti per la giornata sull'autismo

Ieri, 2 aprile, è stata la “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”, occasione in cui l’Assemblea Generale dell’Onu vuole porre l’attenzione di tutti sui diritti delle persone affette dallo spettro autistico. Da qualche anno a questa parte l’Organizzazione europea dei familiari di persone con autismo ha lanciato la campagna internazionale “Light it up blue”, illuminando di luce blu edifici pubblici per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e stimolare l’impegno per la promozione della ricerca.

Iniziativa che da qualche anno è sbarcata a Giaveno, dove vengono “tinti” di blu la Torre degli Orologi, la fontana del Mascherone, simbolo della Città, e i getti d’acqua delle due rotatorie del centro del paese.

«In questo momento di emergenza in cui il Covid-19 non dà tregua a nessuno, abbiamo voluto con questo gesto e restando a casa, manifestare l’unione e la vicinanza della comunità tutta e la sua sensibilità ed attenzione alle famiglie e alle persone autistiche, affette da questa sindrome - spiega il sindaco Carlo Giacone - Persone speciali delle quali dobbiamo comprendere il valore della diversità».