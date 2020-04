Giaveno, torna il mercato del sabato: la spesa alla spicciolata

Clienti sorridenti, anche sotto le mascherine, commercianti sereni, sorveglianti attenti ma cortesi. La prima mattinata di mercato, rivisto e corretto secondo le norme per la prevenzione del contagio da coronavirus, è andata bene. Non si segnalano problemi di sorta. I vigili del fuoco del comandante Mauro Bidoccu e i volontari Vab hanno sorvegliato gli ingressi e il corretto svolgimento delle operazioni, mentre il sindaco Carlo Giacone e il vice Stefano Olocco hanno svolto un sopralluogo per appurare le necessità di eventuali “messe a punto” della nuova organizzazione.

Spazi alle polemiche sui social, dove qualcuno ha lanciato l’allarme per il rischio che la riapertura del mercato possa essere causa di nuovi contagi. Il primo cittadino ricorda che sono state rispettate tutte le indicazioni sulla sicurezza emanate dalla Regione e dal Governo, mentre il vice ricorda che lo sfogo in rete è un modo per scaricare la tensione, quasi una “necessità sociale”, archiviando le proteste come fenomeno poco più di colore.

La nuova organizzazione prevede che il mercato agricolo giornaliero, quello dei produttori locali normalmente posizionati in viale Regina Elena, sarà funzionante soltanto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e sarà spostato in piazza Mautino dove si possono utilizzare meglio gli spazi e garantire l’ingresso contingentato. Per il mercato del sabato resta occupata dai banchi piazza Maritano (pesce, formaggi, girarrosti) mentre tutti i banchi di frutta e verdura di piazza Maritano e viale regina Elena (sia agricoltori locali che ambulanti) vengono spostati nelle piazze Molines e Mautino in quanto permettono un maggior distanziamento.