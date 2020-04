Almese lancia il "Banco alimentare" per le persone in difficoltà

Almese apre il "Banco alimentare": l'amministrazione comunale lancia da oggi una raccolta di generi alimentari e di beni di prima necessità a sostegno delle persone in difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus, invitando la cittadinanza ad aderire all'iniziativa di solidarietà. Sono quattro le modalità possibili per effettuare le donazioni: nei negozi Crai, Despar e Giusy Market di Almese sono stati allestiti dei punti di raccolta, disponibili tutti i giorni della settimana; in alternativa, i cittadini potranno recarsi al cimitero di Almese ogni martedì mattina, dalle 9 alle 11, per la consegna delle donazioni direttamente ai volontari responsabili della raccolta; inoltre gli esercenti del mercato del sabato (piazza Martiri della Libertà) e di quello del martedì (via dei Navili), al termine della giornata, sono invitati ad accantonare gratuitamente prodotti ancora commerciabili e consumabili, che saranno raccolti dal gruppo scout di Almese e successivamente distribuiti alle famiglie bisognose; i cittadini potranno donare prodotti alimentari (frutta e verdura in genere, evitare prodotti di rapido deterioramento come insalate) mettendoli in una borsa e consegnandola ai due punti di accesso transennati.

«L'istituzione del "Banco alimentare" - sottolinea la sindaca Ombretta Bertolo - è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione degli scout di Almese, che vedremo impegnati nella gestione del ritiro delle donazioni, nella preparazione dei pacchi alimentari e nella consegna alle famiglie in difficoltà. Un particolare ringraziamento va anche ai commercianti che si sono resi disponibili ad organizzare il punto di raccolta presso il loro negozio». Il Comune di Almese ha inoltre attivato un apposito conto corrente bancario presso il proprio tesoriere Unicredit, nel quale far confluire le donazioni (libere) dei cittadini a favore delle famiglie residenti e domiciliate più bisognose, che hanno perso il lavoro o hanno subito un danno economico a causa dell’emergenza Covid-19. Per partecipare alla raccolta fondi è possibile effettuare un bonifico intestato a "Comune di Almese", Iban IT27L0200830030000110050529, causale "Donazione per emergenza alimentare".