Coronavirus: muore una donna a Caprie

Caprie conta purtroppo il primo decesso da Coronavirus: ad annunciarlo è il sindaco Gian Andrea Torasso con una lettera ai cittadini. La triste notizia è arrivata oggi: si tratta di «una paziente che aveva contratto il virus in ospedale, dov'era già ricoverata per altre patologie. In questo difficile momento, voglio esprimere a nome di tutti i cittadini di Caprie la nostra vicinanza alla famiglia». I casi positivi sono invece stabili e sono attualmente tre: nell'ultima settimana «non si sono rilevati nuovi contagi grazie anche al senso civico delle persone in isolamento fiduciario e dei loro familiari, ai quali va il nostro sostegno e ringraziamento. Vogliamo ricordare a tutti l'importanza dei rapporti umani e dei comportamenti di solidarietà da adottare nei confronti dei cittadini in isolamento o positivi al virus».

Nel ricordare l'importanza di attenersi alle disposizioni del governo per contenere al massimo il contagio, Torasso lancia inoltre il progetto di raccolta alimentare che partirà dalla settimana prossima: ogni venerdì dalle 9 alle 12 presso il municipio di piazza Matteotti 3 sarà possibile donare generi alimentari per le persone in difficoltà. L'indicazione è di donare generi alimentari a lunga conservazione e non cibi freschi, ad esempio scatolame come tonno, pelati, legumi e carne in scatola, pasta, riso, olio, sale, zucchero, biscotti, latte, farine. I volontari consegneranno i pacchi con il cibo alle famiglie in situazione di necessità. Il progetto "Aiutiamoci a fare la spesa" è ormai ben avviato e da questa settimana è stato potenziato con la possibilità di richiedere la spesa presso un discount. Capitolo mascherine: la prima fornitura pervenuta al Comune è stata distribuita a dipendenti comunali, volontari, medici di base, esercizi commerciali aperti. Una seconda fornitura è attesa a breve e i dispositivi verranno consegnati alle persone con patologie certificate e agli over 75. «Ringrazio personalmente tutti i volontari che prestano servizio con entusiasmo e le forze dell'ordine per la loro costante presenza sul nostro territorio - conclude il primo cittadino - tutti insieme possiamo dimostrare la nostra gratitudine per il loro operato con un semplice gesto: restiamo a casa».