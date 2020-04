Giaveno, tra arte e cultura: la valle che resiste

di DANIELE FENOGLIO

Anche con le restrizioni rese necessarie dall’emergenza sanitaria in corso, la valle Sangone si conferma un fertile terreno di idee e proposte culturali, sportive e d’intrattenimento. Anche stando ognuno a casa sua. Non si è fermato Sabino Gentile, artista locale classe 1934, che nel suo studio di casa a Giaveno, continua a dipingere, a dare senso alla tela con paesaggi e fiori. «Sto dipingendo in special modo fiori, che sono il chiaro riferimento alla primavera - dice il pittore - In un dipinto ho voluto unire il mare e la montagna, due territori in cui vivono gli italiani, in cui viviamo e al centro ho posto un fiore a simbolo di rinascita, che è la prospettiva a cui guardiamo in questo momento molto difficile».

La bellezza del Giardino Botanico Rea, che in questi giorni vive un rallentamento delle fioriture per il freddo in attesa di regalare il prezioso dono della rinascita di piante e fiori, si propone al pubblico virtuale con la pagina Facebook “Giardino Botanico Rea” e il gruppo “Amici del Giardino Botanico Rea”, dove ogni giorni viene postata la foto di una pianta fiorita del Rea, iniziativa chiamata “Un fiore al giorno”, alla quale aderire con un “mi piace”, lasciando un commento e condividendola con l’#unfiorealgiorno. L’Unitre Giaveno val Sangone per i suoi allievi e per tutti, facendo rinnovato tesoro dell’attività dei suoi docenti invita a seguire alcune lezioni di “Storia dell’arte” del professor Valter Alovisio, organizzate in forma di videoconferenze visionabili e scaricabili collegandosi al sito www.associazionepointzero.com.

Incontri sul tema degli animali, piccoli intrattenimenti musicali, letture per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglie sono le proposte che suggerisce a distanza attraverso Facebook, l’associazione culturale e di incontro DonneDiValle. Un modo per la realtà al femminile del territorio con oltre dieci anni di esperienza nella divulgazione culturale, artistico creativa e di servizi alle mamme e alle famiglie, di far conoscere le sue attività e il suo modo di essere oggi, “luogo virtuale di incontro”. Per il bene del fisico e della mente, prosegue l’attività per gli aderenti ai gruppi di cammino di Giaveno, che da casa continuano a fare alcune pratiche sportive, avendo anche il conforto dei capi camminata e dei referenti comunali che a distanza li seguono.

A loro è stata recapitata anche una guida di esercizi messa a disposizione dagli operatori dell’Asl To3. Tanti altri sono gli esempi che si possono fare dell’attivismo di associazioni come Arte in Movimento, Age val Sangone, Fuori di Clown e tante altre e anche di singoli per la condivisione a distanza di lezioni, tutorial, letture, consigli, inviti a trascorrere il “tempo sospeso” in modo proficuo e per realizzare vicinanza, socialità e relazioni a distanza con l’augurio, in tanti sorrisi, che ce la faremo.

